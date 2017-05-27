Спикер парламента Чечни Даудов отверг обвинения HRW в притеснении геев

Спикер парламента Чечни Магомед Даудов отверг обвинения в причастности к преследованиям геев на территории республики. В своем Instagram он написал, что при этом выступает против «подмены семейных ценностей», которую считает «признаком вырождения».

Политик также заявил, что в Чечне никогда не было геев и что он их «презирает». Даудов назвал сообщения правозащитников о пытках и убийствах гомосексуалов «дешевой клеветой» и написал, что готов к судебному разбирательству.

Накануне представитель секретариата чеченского парламента Зелимхан Джамалдинов заявил, что депутатам «наплевать» на сообщение международной правозащитной организации Human Rights Watch (HRW) о предполагаемой причастности властей республики к пыткам и убийствам геев.

В докладе, опубликованном в четверг, правозащитники приводят доказательства притеснения и пыток десятков геев или бисексуальных мужчин в Чечне весной 2017 года. По данным HRW, ключевую роль в организации преследований играл именно Магомед Даудов.