В мае 2017 года фонд «Бизим балалар» намерен выплатить детям крымскотатарских политзаключенных по 5 тысяч рублей. Об этом заявила член Попечительского совета фонда «Бизим балалар» Эльзара Ислямова на собрании «Крымской солидарности», сообщают Крым.Реалии.

«В этом месяце вновь всем нашим подопечным детям мы выделяем помощь по пять тысяч рублей. Больным детям мы выдадим больше. Для одного больного ребенка мы дополнительно закупаем необходимое ему оборудование», – заявила Эльзара Ислямова.

Она добавила, что с детьми политзаключенных работает психолог фонда. В ближайшее время «Бизим балалар» планирует провести праздник для детей в Бахчисарае или Белогорске.

Проект «Бизим балалар» (в пер. с крымскотатарского – «Наши дети» – КР) был запущен в прошлом году в священный для мусульман месяц Рамадан. Инициатором проекта выступила журналистка Лиля Буджурова. Его миссия – оказание помощи детям крымских политзаключенных и пропавших либо похищенных крымских татар.

Проект принимает и распределяет не только деньги для детей. Фонд также помогает одеждой и игрушками, содействует отдыху и лечению детей, организовывают психологическую реабилитацию, помощь по хозяйству семьям заключенных.