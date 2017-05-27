«Крымтроллейбус»: средний возраст ялтинских троллейбусов – 21 год

Средний возраст троллейбусов, которые курсируют по Ялте – 21 год. Об этом заявила заместитель гендиректора ГУП «Крымтроллейбус» Лариса Лисовская, сообщает пресс-служба ялтинской администрации, подконтрольной России.

По информации Лисовской, самому старому троллейбусу в Ялте – 34 года, самому молодому – 5 лет. Представитель «Крымтроллейбуса» уточнила, что на балансе ялтинского троллейбусного парка находится 68 единиц подвижного состава: 31 «Богдан» и 37 «Шкод».

«Учитывая возраст подвижного состава мы прорабатываем возможность их замены на новые комфортабельные машины с укороченным кузовом для узких ялтинских улиц», – рассказала Лариса Лисовская, но уточнила, что это станет возможным как минимум через год.

Она подчеркнула, что в перспективе рассматривается возможность внедрения на улицах города специальных троллейбусов с удлиненным автономных ходом, которые около 20 километров могут идти самостоятельно.

«Это позволит немного удлинить маршрут троллейбусов с заходом в прилегающие поселки», - сказала Лариса Лисовская.

В ялтинском троллейбусном парке работает 148 человек, в том числе 67 водителей. Среднемесячная заработная плата по филиалу за 4 месяца 2017 года составила 31 тысяча рублей, водителей – 39,5 тысячи.

Ежедневно на линии работает 27 единиц транспорта, из них – 19 по городским и пригородным маршрутам и 8 троллейбусов по межгороду. В летний сезон, в случае повышения пассажиропотока, выпуск на линию по междугороднему маршруту увеличивается до 14 единиц подвижного состава.