Причиной смертельного ДТП в Массандре мог быть отказ тормозов КамАЗа – МВД России

Предварительная причина ДТП в Массандре, в результате которого погибли женщина и двухлетний ребенок – отказ тормозов у КамАЗа. Об этом заявила пресс-служба крымского управления МВД России.

Сотрудники Ялтинского отдела ГИБДД предполагают, что у грузовика отказали тормоза на крутом спуске. Потеряв управление, он на большой скорости съехал с проезжей части и врезалася в бетонную опорную стену на одном из перекрестков.

«Грузовой автомобиль КамАЗ потерял управление и, сбив ограждение, совершил наезд на женщину с двумя детьми, которые проходили по тротуару», – говорится в сообщении крымского управления МВД России.

27 мая в районе 10 часов дня в поселке Массандра КамАЗ насмерть сбил женщину и двухлетнего ребенка. Еще двое пострадавших – водитель и четырехлетняя девочка были доставлены в Ливадийскую больницу.