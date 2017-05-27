На улицах Ялты планируют высадить 16 тысяч цветов

В администрацию Ялты, подконтрольную России, поступила партия цветочной рассады в количестве 16 тысяч единиц. Об этом на оперативно-хозяйственном совещании рассказал замначальника департамента по вопросам ЖКХ Вячеслав Голуб, сообщает пресс-служба горадминистрации.

По его словам, на минувшей неделе уже были высажены 4,5 тысячи цветов петуньи, гератума, бегонии в сквере им. Калинина, на набережной, Пушкинском бульваре и в Приморском парке.

«В рамках благоустройства территории, прилегающей к дороге, ведущей к Ливадийской больнице, проводились работы по обрезке зеленых насаждений. Обрезка кустов проводилась также в скверах им. Калинина, им. Некрасова и на Гоголевском бульваре», – отчитался Вячеслав Голуб.

Чиновник добавил, что на территории Ялтинского региона продолжается работа по сносу аварийных деревьев. Недавно на территории пожарной части по ул. Изобильной 5, был снесен граб восточный, который находился в аварийном состоянии и угрожал падением. Дерево было экстренно удалено сотрудниками МЧС в установленном порядке.