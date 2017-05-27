Президент США Трамп завершил свою первую зарубежную поездку

Президент США Дональд Трамп прибыл на базу США Сигонелле в Сицилии на вертолете, откуда отправится в Вашингтон. Об этом сообщает Радіо Свобода.

Президент США Дональд Трамп завершил свою первую зарубежную поездку, выступив перед военнослужащими США и их семьями на военно-морской базе Сигонелле на Сицилии.

Трамп завершил девятидневную поездку, в ходе которой посетил Саудовскую Аравию, Израиль, палестинские территории, Италию и Бельгию. В своем выступлении Трамп сказал, что поездка была «успешной». И добавил, что у него состоялась «действительно историческая неделя». Комментируя двухдневный саммит стран «Большой семерки», Трамп сказал, что это очень продуктивная встреча, на которой он «укрепил американские связи».

Говоря о саммите НАТО, он сказал, что «деньги действительно начинают вливаться в НАТО из стран, которые не делали бы того, что они делают сейчас, если бы я не был избран». Германия взяла на себя обязательство увеличить расходы на оборону с целью достижения 2 процентов ВВП, направленных на военные нужды. Трамп также сказал, что Соединенные Штаты «полностью поддерживают НАТО».

Президент США также пообещал «победить терроризм и защитить цивилизацию», назвав терроризм «опасной угрозой для всего человечества».

Во время выступления на военной базе США Трамп был представлен участникам встречи его женой Меланиею, которая сказала присутствующим: «Мой муж очень много работал в этой поездке, и я очень горжусь им». Трамп должен вернуться в Вашингтон 27 мая.