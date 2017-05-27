Великобритания: в Лондоне эвакуировали зрителей театра из-за угрозы взрыва

В Лондоне эвакуировали зрителей театра Old Vic за угрозы взрыва. Об этом сообщает Радіо Свобода.

Представители театра Old Vic сообщили, что эвакуировали зрителей с целью обеспечения безопасности.

«Эвакуацию провели в качестве меры пресечения. Безопасность аудитории является приоритетом для нас. Мы взаимодействуем с полицией», – написали представители театра в Facebook.

Впоследствии в театре сообщили, что подозрение не подтвердилось.

В Великобритании усилены меры безопасности. В ночь на 23 мая произошел взрыв на территории «Манчестер Арены» в одноименном британском городе. Это произошло после концерта американской певицы Арианы Гранде. В результате взрыва 22 человека погибли, еще 59 были ранены.

Смертника, устроившего взрыв, идентифицировали как 22-летнего уроженца Великобритании, ливийца по происхождению Салмана Абеди.

Группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за взрыв.