Иранский режиссер получил престижную премию Каннского кинофестиваля

Иранский режиссер Мохаммад Расулоф выиграл престижный приз на Каннском кинофестивале в 2017 году. Об этом сообщает Радіо Свобода.

Расуфол получил главный приз в конкурсе Certain Regard Un за его фильм A Man Of Integrity (Lerd), который рассказывает историю человека, работающего на ферме золотых рыбок, втянутой в коррупционную деятельности.

В 2010 году Мохаммад Расулоф был приговорен к шести годам лишения свободы за документальный фильм о противоречивых президентских выборах 2009 года. Ему также запретили снимать фильмы в течение 20 лет. Однако впоследствии ему сократили срок заключения до одного года.

В том же году он получил награду как лучший режиссер в конкурсе Certain Regard Un в Каннах за фильм «До свидания».

Ни один из фильмов Расулофа не был показан в Иране.

После того, как решение было объявлено, Расулоф сказал агентству Reuters: «Я люблю Иран, но это, как отец-алкоголик. Иногда бьет меня».

Победитель конкурса Palme d'Or в Каннах будет объявлен 28 мая.