В Симферополе в июне собираются запустить проект «Книжная лавка писателей»

В Симферополе на 5 июня запланирован запуск проекта Книжная лавка писателей. Об этом сказал вице-премьер Крыма, назначенный Россией, Дмитрий Полонский в ходе XII Санкт-Петербургского Международного книжного салона, сообщает пресс-служба российского министерства информации Крыма.



«Проект уникален тем, что это не просто магазин, а многофункциональный центр, площадка для встреч с писателями, художниками и другими творческими людьми. Есть зал для проведения мероприятий», – сказал Полонский.



По его словам в рамках фестиваля «Великое русское слово» 5 июня в Ялте, а после, 14 июня, в Судаке состоится открытие другого совместного проекта – книжных аллей. Это ярмарка книжной продукции, где проходят творческие мероприятия и встречи с писателями.

В рамках фестиваля также планируется организовать работу 35 книжных павильонов питерских и крымских книгоиздателей, на которых будет представлена разнообразная жанровая литература. Ожидается, что деловая программа будет представлена тематическими встречами с писателями и деятелями культуры, презентациями книг, круглыми столами с экспертами книжной отрасли.



С 25 по 28 мая в Санкт-Петербурге проходит Международный Книжный Салон. Это форум, заявленная цель которого – развитие и популяризация чтения в России и продвижение российской литературы за рубежом. Сейчас Книжном салоне представлены 5 крымских издательств. На крымском стенде представлена преимущественно краеведческая литература.