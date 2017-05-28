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В Пакистане издали мусульманский религиозный указ против смертников

Пакистанские мусульмане во время молитвы, архивное фото

Группа известных религиозных деятелей в Пакистане издали фатву (религиозный указ) против террористов-смертников, вооруженных повстанцев и применения силы с целью введения закона шариата. Об этом сообщает Радіо Свобода.

Фатва (религиозный указ) была издана в Исламабаде 27 мая и подписана 31 исламским ученым на мероприятии, организованном Исламским научно-исследовательским институтом Международного исламского университета.

Фатва осуждает терроризм и экстремизм, смертников и тех, кто поддерживает их.

Ученые обнародовали отдельное заявление с призывом к более активным действиям против экстремизма и для надлежащей реализации закона о богохульстве в Пакистане, в то же время осуждая линчевания как исполнение закона.

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