Советник президента США не исключил введение новых жестких мер в отношении России

Администрация США не собирается отменять или смягчать санкции, введенные против России, и не исключает, что в ближайшее время в отношении Москвы будут введены новые жесткие меры. Об этом заявил главный экономический советник президента США Гэри Кон, сообщает «Голос Америки».

«Мы не смягчаем наши санкции против России. Если мы и предпримем что-нибудь, то это будет ужесточение политики в отношении России», – сказал Гэри Кон.

Ранее советник главы Белого дома, считающийся одним из наиболее влиятельных чиновников администрации, сообщил, что Дональд Трамп «изучает» проблемы санкционной политики в отношении России и пока не готов публично «озвучить свою позицию».

В ходе избирательной кампании президент США неоднократно заявлял о том, что считает необходимым улучшить отношения с Россией и допускал возможность заключения «большой сделки с Кремлем».