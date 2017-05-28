Новый фестиваль документального кино презентован в Крыму

В Симферополе презентовали новый Крымский открытый фестиваль документального кино «КрымДокЪ». Его конкурсная программа будет представлена с 2018 года, по задумке организаторов, фестиваль запланирован как ежегодный. Об этом сообщает подконтрольное Кремлю министерство культуры Крыма.

Учредители конкурса рассказали, что в следующем году будут представлены работы кинодокументалистов, съемки которых проводились в Крыму и о Крыме, а на конкурсную программу будут приниматься работы начинающих и профессиональных режиссеров, говорится в сообщении.

В нынешнем крымском министерстве культуры считают, что фестиваль станет новым этапом развития кинематографии на полуострове.

На презентации фестиваля показали премьеру документального фильма «Быть всем. К столетию Федора Хитрука» (режиссер Дмитрий Золотов).