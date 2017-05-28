Аграрии Крыма подсчитывают убытки от весенних заморозков

Подконтрольный Кремлю министр сельского хозяйства Крыма Андрей Рюмшин озвучил потери одного из районов Крыма в аграрном секторе из-за апрельских заморозков. Так Нижнегорский район потерял весь урожай многолетних плодовых насаждений на площади более 996,9 гектара. Сумма ущерба превышает 86,5 миллионов рублей (более 1 миллиона долларов), говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Для аграриев района, да и для всех крымчан – это настоящее бедствие. Сейчас обсуждается вопрос об объявлении в районах, пострадавших от аномального похолодания, чрезвычайной ситуации природного характера. После принятия соответствующего решения, предприятия смогут получить из резервного фонда Республики средства на компенсацию понесенного ущерба», – сказалРюмшин.

Он осмотрел пострадавшие от заморозков сады акционерного общества «Победа» и «Совхоз «Весна».

Крымские специалисты прогнозировали «некритичную потерю урожая» фруктов. По информации Крымской опытной станции садоводства, от заморозков пострадали косточковые – черешня, персик, абрикос, алыча. По подсчетам специалистов, потери составят 20-30%, что для Крыма не является критичным.

Апрельское похолодание не должно негативно отразиться на виноградниках и яблоневых садах, которые не успели расцвести, а также зерновых культурах.

На крымском полуострове в апреле наблюдалось резкое ухудшение погодных условий: усилился ветер, местами шел снег, температура воздуха опустилась ниже нуля. На несколько суток было объявлено штормовое предупреждение. Похолодание связывали с прохождением холодного фронта.