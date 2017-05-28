Начальник полиции Донецкой области Вячеслав Аброськин сообщает, что в воскресенье утром поддерживаемые Россией боевики обстреляли Красногоровку, в результате чего повреждена больница и горит школа.

«В 6:40 боевики начали расстрел города. Есть информация о повреждении здания городской больницы, несколько снарядов упало в жилом секторе (в районе завода). Информация о повреждении и пострадавших уточняется. На месте работает следственная группа полиции Марьинки», – написал Аброськин в Фейсбуке.

Он уточнил, что обстрел прекратился к 8:40, сотрудники полиции эвакуировали персонал больницы и больных терапевтического отделения.

Боевики группировки «ДНР», контролирующие часть Донбасса, пока об оперативной ситуации на подконтрольной им территории сегодня не сообщают.

В конце марта участники Трехсторонней контактной группы договорились об очередном перемирии в зоне вооруженного конфликта на востоке Украины, что должно было начать действовать с 1 апреля. Однако обстрелы не прекратились, а стороны конфликта обвиняют в этом друг друга.