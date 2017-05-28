В Крыму для российского конкурса ищут лучших монтеров, пчеловода и тракториста

В 2017 году в Крыму в рамках российского конкурса «Лучший по профессии» намерены наградить рабочих по номинациям: «Лучший электромонтер по эксплуатации распределительных сетей», «Лучший пчеловод», «Лучший тракторист-машинист сельскохозяйственного производства», «Лучший монтер пути». Об этом сообщает подконтрольное Кремлю министерство труда и социальной защиты Крыма.

«Основная цель конкурса – повышение престижа рабочих профессий, востребованных на рынке труда; пропаганда достижений и передового опыта участников конкурса. Проведение подобных мероприятий способствует молодежи правильно выбрать будущую профессию», – считает заместитель российского министра труда и социальной защиты Крыма Леонид Михалевский.

В ведомстве разработан порядок награждения победителей, обсуждаются размеры премиальных выплат победителям.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».