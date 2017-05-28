Супруга фигуранта севастопольского «дела Хизб ут-Тахрир» Ферата Сайфуллаева не может связаться с заключенным в российской тюрьме мужем, об этом сообщает общественная организация «КрымSOS» в Фейсбуке и публикует видео Эльзары Сайфуллаевой.

«Я заказала телефонную связь, опять же вышел другой человек на связь. Я объяснила ему, что должна была общаться с мужем, он сказал, что хотел со своими родственниками общаться. Я позвонила в дежурную часть, спросила почему так и так, он мне сказал «у нас света нет». Как нет света, если только что мне по ошибке дозвонились?! Я переживаю», – говорит супруга заключенного.

Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону, где с 1 июня слушалось дело крымских мусульман по обвинению их в связях с «Хизб ут-Тахрир», огласил 7 сентября прошлого года приговор, согласно которому севастопольцы Ферат Сайфуллаев, Рустем Ваитов и Нури Примов, проходившие по делу «Хизб ут-Тахрир», получили по пять лет исправительной колонии общего режима.

Защитники арестованных и осужденных по «делу Хизб ут-Тахрир» крымчан считают их преследование мотивированным по религиозному признаку. Адвокат Эмиль Курбединов отмечает, что преследуемые по этому делу российскими правоохранительными органами – преимущественно крымские татары, а также украинцы, русские, таджики, азербайджанцы и крымчане другого этнического происхождения, исповедующие ислам.

Представители международной исламской политической организации «Хизб ут-Тахрир» называют своей миссией объединение всех мусульманских стран в исламском халифате, но они отвергают террористические методы достижения этого и говорят, что подвергаются несправедливому преследованию в России. Верховный суд России запретил «Хизб ут-Тахрир» в 2003 году, включив в список 15 объединений, названных «террористическими».