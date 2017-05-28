Трамп планирует кадровые перестановки в Белом доме – СМИ

По сообщениям ряда авторитетных мировых СМИ, Дональд Трамп планирует кадровые изменения в Белом доме. Эта информация появилась после данных о том, что расследование по влиянию России на президентскую кампанию в США подошло к близкому окружению Трампа в Белом доме.

The Post и Times сообщали, что зять и главный советник американского президента Джаред Кушнер, как полагают, имел контакты с Москвой перед инаугурацией Трампа и предлагал создать канал для секретной связи между командой Дональда Трампа и Кремлем.

Во время пресс-конференции 26 мая на итальянской Сицилии, где проходил саммит «Группы семи», советники Дональда Трампа Герберт Раймонд МакМастер и Гарри Кон отказались комментировать эту ситуацию.

«Мы не будем комментировать Джареда», – сказал Кон.

ФБР уже проверяет Джареда Кушнера по встречам с российским послом Сергеем Кисляком и главой российского государственного «Внешэкономбанка» в декабре 2016 года. Внимание ФБР к Кушнеру не означает, что следователи подозревают его в совершении преступления и намерены его обвинить, информируют СМИ.

ФБР, несколько комитетов Конгресса и специальный советник, назначенный Министерством юстиции, исследуют заявления о вмешательстве России в выборы в США в 2016 году и возможные связи между командой Трампа и Россией. Кушнер – единственный действующий чиновник Белого дома, действия которого подробно анализируют.