Полиция учит крымчан толерантным межнациональным отношениям

Представители российской полиции в Крыму проводят встречи с жителями районов полуострова, чтобы обсудить «вопросы развития толерантных межнациональных отношений». Сообщает пресс-служба крымского главка МВД.

Так сотрудники ОМВД России по Нижнегорскому району в рамках «Уроков безопасности» провели профилактическую встречу с юными жителями района. Мероприятие состоялось под девизом: «Мы против терроризма и экстремизма!»

«В ходе профилактических бесед сотрудники полиции разъяснили ребятам и их родителям понятия «терроризм» и «экстремизм», а также рассказали об угрозах, которые они несут для всего мирового сообщества. Также в ходе встречи были рассмотрены методы, используемые вербовщиками запрещенных в Российской Федерации организаций», – говорится в сообщении.

Говорили и о недопустимости унижения человека по его расовой или религиозной принадлежности.

Полицейские напомнили об ответственности, как административной, так и уголовной, за совершение террористических и экстремистских деяний.

С переходом Крыма под контроль России на полуострове ФСБ проводит регулярные обыски и допросы журналистов, активистов, общественных деятелей, проходят задержания среди представителей крымскотатарского населения. Правозащитники характеризуют это как «борьбу с инакомыслием».

На полуострове открыт ряд уголовных дел по причастности к запрещенной в России организации Хизб ут-Тахрир.

Защитники арестованных и осужденных по «делу Хизб ут-Тахрир» крымчан считают их преследование мотивированным по религиозному признаку. Адвокат Эмиль Курбединов отмечает, что преследуемые по этому делу российскими правоохранительными органами – преимущественно крымские татары, а также украинцы, русские, таджики, азербайджанцы и крымчане другого этнического происхождения, исповедующие ислам.

Представители международной исламской политической организации «Хизб ут-Тахрир» называют своей миссией объединение всех мусульманских стран в исламском халифате, но они отвергают террористические методы достижения этого и говорят, что подвергаются несправедливому преследованию в России. Верховный суд России запретил «Хизб ут-Тахрир» в 2003 году, включив в список 15 объединений, названных «террористическими».