В Пхеньяне заявляют о создании «нового типа» зенитно-ракетных комплексов

Государственные СМИ Северной Кореи сообщают, что лидер страны Ким Чен Ын проинспектировал испытания новых зенитно-ракетных комплексов, поручил поставить их на серийное производство и разместить по всей стране.

28 мая северокорейское агентство KCNA сообщило, что Ким осмотрел испытания новых комплексов, направленных на «выявление и уничтожение различных целей, по различным направлениям».

По информации агентства, Ким Чен Ын был доволен результатом.

В последние годы Северная Корея провела два ядерных испытания и ряд запусков баллистических ракет.

Ядерная программа и испытания баллистических ракет запрещены ООН, но Пхеньян заявляет, что это необходимо для сдерживания агрессии США.

Вашингтон отрицает любые намерения атаковать Северную Корею.