В Симферополе на июнь анонсируют торжества памяти Крымского Луки

С 9 по 11 июня в храме Свято-Троицкого женского монастыря в Симферополе намечены торжества ко Дню памяти святителя и исповедника Крымского Луки, сообщает Симферопольская и Крымская епархия.

Так 9 июня запланирован молебен с акафистом Святителю Луке, по окончании которого состоится чин освящения медицинских халатов. 10 июня пройдет всенощное бдение с чтением акафиста святителю Луке (возглавит митрополит Лазарь). 11 июня– праздничная Божественная литургия и Крестный ход.

Архиепископ Лука (Валентин Войно-Ясенецкий) – епископ РПЦ, с апреля 1946 года – архиепископ Симферопольский и Крымский, российский и советский хирург, ученый, автор трудов по анестезиологии, доктор медицинских наук, профессор, духовный писатель, доктор богословия. Лауреат Сталинской премии первой степени (1946 год).