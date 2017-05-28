Афганистан: полицейский застрелил шестерых коллег

В Афганистане полицейский застрелил шестерых коллег на пункте пропуска в провинции Забул, сообщают местные чиновники.

По информации, во время стрельбы, которая произошла поздно вечером 27 мая в районе Шинкай, был ранен еще один полицейский.

После стрельбы нападающий сдал пункт и оружие боевикам группировки «Талибан», но афганские силы безопасности за несколько часов отбили их.

Талибы взяли ответственность за нападение.

Группировка «Талибан» имеет сторонников среди представителей афганских сил безопасности, которые систематически совершают внутренние атаки.

В марте восемь полицейских были убиты в провинции Забул. 19 мая от похожего нападения погибли пятеро полицейских в провинции Нангархар.