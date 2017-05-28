На Херсонщине ожидают более трех миллионов туристов

Председатель областной государственной администрации (ОГА) Херсонской области Андрей Гордеев выразил надежду, что в этом году регион сохранит рекордный показатель по количество туристов, которые приедут сюда на отдых, – около 3,5 миллионов человек. Об этом Гордеев заявил на пресс-конференции, сообщает «Укринформ».

«Мы в прошлом году официально заявили в мае о тех миллионах туристов (ожидаемых в области в курортно-туристическом сезоне 2016 года – КР). Но потом, когда подсчитали их количество, то это было где-то 3,5 миллиона. Мы ожидаем такую же цифру и в нынешнем сезоне. Но если будет больше – соответственно, поблагодарим», – сказал глава администрации.

По его словам, Херсонская ОГА провела переговоры с «Укрзализныцей» по увеличению в сезоне 2017 года количества поездов на Херсонщину из других регионов Украины.

Нынешний туристический сезон на Херсонщине начался 1 мая, на месяц раньше чем в прошлом году, напомнил председатель ОГА.

В курортно-туристическом сезоне 2015 года Херсонщину посетило около 2,8 млн туристов, что на 27% больше в сравнении с 2014 годом. В 2016 году регион посетили около 3,5 млн человек.