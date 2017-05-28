Пригородные поезда в Крыму переходят на летнее расписание

С 29 мая «Крымская железная дорога» (КЖД) вводит летний график движения поездов. В пресс-службе предприятия уверяют – учтены все обращения и пожелания пассажиров.

«В утреннее время две пары ускоренных пригородных поездов назначены в направлении Симферополь ‒ Евпатория с дополнительными остановочными пунктами вдоль береговой линии (Солнышко, Платформа 54 км). Время следования в пути составит 1 час 35 минут. В июне по пятницам и выходным дням на полигоне КЖД будет курсировать дополнительный пригородный поезд сообщением Джанкой ‒ Евпатория. С 3 июля данный поезд назначается в ежедневное обращение», – говорится в сообщении.

В случае увеличения пассажиропотока в севастопольском направлении графиком предусмотрено назначение дополнительного ускоренного поезда.

КЖД отмечает, что по время нахождения в пути для всех поездов сократилось в среднем на 25 минут.

26 марта 2014 года сообщалось о том, что подконтрольный Кремлю крымский парламент создал госпредприятие «Крымская железная дорога». В его управление перешло имущество предприятий, учреждений и организаций, обеспечивающих работу железнодорожного транспорта на территории полуострова.

Созданы три межотраслевых предприятия промышленного железнодорожного транспорта – Симферопольское, Джанкойское и Красноперекопское. В их состав была включена собственность одноименных филиалов «Киев-Днепровского межотраслевого предприятия промышленного железнодорожного транспорта».

Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией 20 февраля 2014 года. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».