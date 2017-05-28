В Индии сообщают о выявлении вируса Зика, но призывают не паниковать

В Индии впервые сообщают об обнаружении случаев ношения вируса Зика, но отмечают, что «паниковать не нужно». 28 мая министерство здравоохранения Индии сообщило об обнаружении в штате Гуджарат трех пациентов с этим вирусом, двое из которых – беременные женщины.

«Все три случая задокументированы. Не нужно паниковать», – отметили в министерстве.

Индийские чиновники говорят, что все трое пациентов не выезжали за границу, а заразились внутри страны. Двое из зараженных беременных недавно родили здоровых детей.

Всемирная организация здравоохранения сообщила 26 мая, что в три случая заражения вирусом Зика, о которых Индия сообщила 15 мая, были обнаружены в госпитале во время заборов крови.

Лихорадка Зика вызывает у больных незначительное повышение температуры и ухудшение самочувствия, легкую боль в голове, мышцах и суставах, а также сыпь на коже, проходит через несколько дней или через неделю. По данным ВОЗ, есть «серьезное подозрение», что эта болезнь может привести к микроцефалии и повреждению мозга новорожденных детей, если вирус перенесет беременная женщина. Также ученые заявляют о возможной связи болезни Зика с некоторыми другими серьезными неврологическими осложнениями, такими, как синдром Гиллена-Барре.

Всемирная организация здравоохранения 1 февраля 2016 объявила вспышку болезни, вызванной вирусом Зика, чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения международного масштаба.