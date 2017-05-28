В Керчи открыли памятник трактору «Сталинец»

В Керчи в день 75-летия обороны Аджимушкайских каменоломен на плите в сквере Памяти, напротив Аджимушкайских каменоломен, торжественно открыли памятник трактору-тягачу ЧТЗ «С-60», известному как «Сталинец». Об этом 28 мая сообщает kerch.com.ru.

Трактор обнаружили под завалами участники поисковой экспедиции «Аджимушкай-2016». После того, как машина была поднята, ее перевезли на территорию отдельного железнодорожного батальона, где силами сотрудников Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника и военных трактор отреставрировали. Из воспоминаний очевидцев обороны Аджимушкая известно, что в каменоломнях было всего два трактора.

Аджимушкайские каменоломни оборонялись с 16 мая по 30 октября 1942 года. Тогда, в боях принимали участие 13 тысяч человек. В октябре, силам нацисткой Германии удалось захватить катакомбы. В живых оставалось 48 человек. Осада продлилась 170 дней.