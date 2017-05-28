Ялтинские власти отчитались о проведении ямочного ремонта дорог

В ходе оперативно-хозяйственного совещания в администрации Ялты в пятницу, 26 мая, подконтрольный Москве заместитель начальника департамента по вопросам ЖКХ Вячеслав Голуб рассказал об «успешном проведении» ямочного ремонта в городе. Об этом сообщает пресс-служба российского администрации Ялты.

«Ямочный ремонт дорожного покрытия проводился по улицам Изобильная, Спендиарова, в переулке Севастопольский (дорога на Ливадийскую больницу) со стороны автодороги Ялта-Севастополь в Ливадии, по ул. Ульяновых, Западная, Ленина в Алупке на общей площади 300 м2», – сообщил Голуб.

По информации пресс-службы, на этой неделе на шести пешеходных переходах Ялты также нанесли горизонтальную дорожную разметку.

В январе подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов на встрече с нынешним министром транспорта Крыма Анатолием Волковым выразил свое недовольство состоянием крымских дорог и работой ведомства в прошлом году.

В Минтрансе же отметили, что главной проблемой в 2016 году для крымских дорог стала «долгосрочная программа на проведение капремонта и реконструкции», в этом году, по сообщению профильного министра, разработали новый подход, который обещают утвердить в течение двух недель.

Уборку дорог также назвали «отвратительной», при этом напомнили, что в текущем году «Крымавтодору» на поддержание дорог в должном состоянии выделено 1,9 млрд рублей.



