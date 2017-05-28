Российский актер Панкратов-Черный провел творческий вечер в Херсонесе

В музее-заповеднике «Херсонес Таврический» в рамках Дня славянской письменности и культуры 24 мая прошла творческая встреча с участием российского актера Александрта Панкратова-Черного. Об этом 28 мая сообщила пресс-служба музея.

«В Античном театре в течении 1,5 часов артист делился с жителями Севастополя интересными и курьезными воспоминаниями, читал свои стихи, поделился впечатлениями от Крыма и его жителей», – говорится в сообщении.

По информации РИА Новости Крым, во время встречи актер заявил, что «после вхождения Крыма в состав России люди стали радостные и улыбчивые».

«Когда мы снимали в Севастополе фильм «Мины в фарватере» (2008 год), народ был какой-то грустный, мрачный. Особенно моряки… а сейчас улыбчивых людей стало больше, значит, какая-то радость в душах живет», – отметил артист.

Российский актер Александр Панкратов-Черный и ранее выступал в аннексированном Крыму без согласия украинских властей. Так, в 2016 года сообщалось о его концерте в городском управлении МЧС России.

Российские артисты, приезжая с гастролями в аннексированный Россией Крым, нарушают украинское законодательство. Некоторые из артистов, которые выступили на аннексированной территории или высказались в поддержку российской аннексии Крыма, лишились возможности выступать на материковой Украине.

Российский певец Михаил Шуфутинский попал в список сайта «Миротворец» за концерты в аннексированном Крыму.

Ранее российской певице украинского происхождения Лолите Милявской на три года запретили въезд в Украину из-за выступлений в аннексированном Крыму в 2015 году. По этой же причине въезд в Украину на пять лет запретили российской телеведущей, участнице шоу Comedy Woman Екатерине Варнаве.

Служба безопасности Украины 22 марта запретила въезд в Украину представительнице России на международном песенном конкурсе «Евровидение-2017» Юлии Самойловой, которая незаконно посещала аннексированный Крым.

В Министерстве иностранных дел Украины ранее заявляли, что поездки зарубежных политиков в Крым не имеют статуса официальных. Украинское внешнеполитическое ведомство опубликовало 25 июля обращение, в котором предостерегло иностранных граждан и лиц без гражданства от незаконных поездок в Крым.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».