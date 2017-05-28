В Армянске оштрафовали управляющую компанию за «ненадлежащее» обслуживание домов

Подконтрольная Кремлю прокуратура Армянска оштрафовала на 10 тысяч рублей (около 4600 тысяч гривен – КР) МУП «Управление жилищно-коммунального хозяйства» за «ненадлежащее обслуживание домов». Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

«Установлено, что МУП «Управление жилищно-коммунального хозяйства» не обеспечивает выполнение всех санитарных требований, которые предъявляются к жилым домам. В частности, уборка проводится некачественно, отсутствует освещение над входами, имеет место захламление подвальных помещений», – говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что по результатам рассмотрения материалов Роспотребнадзором, возбуждены административные дела в отношении предприятия и мастера санитарного участка по признакам правонарушения, предусмотренного ст. 6.4 КоАП России (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта).

Как добавили в пресс-службе, штраф в тысячу рублей (460 гривен – КР) наложили также на ответственного работника.