В понедельник, 29 мая, Радио Крым.Реалии меняет формат вещания на полуостров. Теперь радиопередачи будут доступны на русском и украинском языках на сайте Крым.Реалии с 7:00 до 10:00 утра по будням.

При этом в 8:35 и 18:30 эфиры можно услышать на средних волнах АМ – частота 549 кГц, в FM-диапазоне на частоте 100.7 МГц.

Главный редактор проекта Крым.Реалии Володимир Притула сказал, что Крым.Реалии продолжают выполнять свою миссию по предоставлению жителям полуострова объективной и непредвзятой информации, которой сейчас не хватает в аннексированном Крыму. «Крымчане имеют право знать», – это не просто слоган, это принцип работы Крым.Реалии», – сказал Володимир Притула.

«Радио Крым.Реалии увеличивает свое вещание. С 29 мая мы будем в эфире с нашими слушателями уже 3 часа в день. С 7 до 10 утра. С 7:00 до 8:30 это будут программы на украинском языке, с 8:30 до 10:00 – программы на русском языке. Каждые полчаса – новости. Это очередной этап подготовки к круглосуточному вещанию в FM-диапазоне. Этим летом Радио Крым.Реалии можно будет услышать на территории полуострова на частоте 105.9 FM. Но уже сейчас все наши программы доступны 24 часа в сутки на канале Крым.Реалии в YouTube», – рассказал руководитель совместного проекта Радио Крым.Реалии и «Радио крымских громад» Александр Янковский.

Лицензию для вещания Радио Крым.Реалии в FM-диапазоне на частоте 105.9 на территорию Крыма получила общественная организация «Радио крымских громад».