В центре Парижа проходит антипутинская демонстрация

Во французской столице десятки активистов вышли на акцию, чтобы продемонстрировать свое отношение к приезду президента Владимира Путина во Францию.

Украинская журналистка Алла Лазарева обнародовала на своей странице в Facebook галерею фотографий с акции.

По словам участников, многие из них слышали об этой акции по местному радио, где сообщали, что в Париже «проходит антипутинская демонстрация объединенных общин, среди которых самая активная украинская».

Президент России Владимир Путин посетит Париж 29 мая. Его пригласил президент Франции Эмманюэль Макрон.

В Кремле заявили, что президент России летит в Париж на переговоры с президентом Франции Эмманюэлем Макроном с «хорошо известной» позицией по Украине и оценивает «пессимистически» позицию Украины относительно Минских соглашений.

Об этом этом журналистам сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Что касается возможного обсуждения украинского сюжета во время контакта с Макрона, который состоятся в понедельник, позиция президента Путина хорошо известна – президент достаточно последовательно проводит линию о необходимости урегулирования этой внутриукраинской проблемы. Считаем, что единственным имеющимся сейчас в арсенале инструментом для урегулирования являются Минские договоренности, которые должны быть использованы», – сказал Песков, отвечая на вопрос, с какой позицией Путин отправляется на переговоры в Париж.

Также он сказал, что Путин выступает за продолжение работы в «нормандском формате» и с достаточным «пессимизмом оценивает нынешнюю динамику, которую демонстрирует украинская сторона в плане реализации Минских договоренностей».

На прошлой неделе Путин и Макрон по телефону обсуждали конфликты в Украине и Сирии.

Макрон стал президентом по итогам выборов 7 мая. Во втором туре он победил лидера крайне правых Марин Ле Пен, которая выражала восхищение Путиным и выступала против санкций в отношении России из-за ее действия в Украине.

Выборы во Франции происходили на фоне беспокойства из-за возможного вмешательства России после того, как разведслужбы США заявили, что Путин приказал осуществить хакерские нападения, чтобы вмешаться в кампанию по выборам президента 2016 года.