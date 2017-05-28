Меркель призывает европейцев взять Европу «в свои руки»

Канцлер Германии Ангела Меркель призвала европейцев к большему единению на фоне неоднозначного итога саммита «Группы семи» (G7). Как сообщает Deutsche Welle, во время своей речи в Мюнхене в воскресенье, 28 мая, Меркель рассказала о серьезных различиях во взглядах Евросоюза и Соединенных Штатов Америки при президенте Дональде Трампе.

«Времена, когда мы могли полностью положиться друг на друга, прошли. В последние дни я четко это поняла», – цитирует информационное агентство Reuters Ангелу Меркель, которая выступала в рамках предвыборной кампании на празднике в столице Баварии. Поэтому канцлер обратилась к жителям ЕС с призывом взять судьбу Европы «в собственные руки», добавляет агентство новостей dpa.

Накануне в заключительной декларации саммита G7 из семи наиболее экономически развитых стран все, кроме США, отметили важность воплощения в жизнь климатического соглашения – обязательств, взятых на себя в Париже. «Нас было шестеро против одного», – отметила тогда Меркель по поводу разногласий мировых лидеров с Дональдом Трампом.

Ранее Дональд Трамп во время своей избирательной кампании назвал прогнозы ученых относительно угроз изменения климата Земли «произволом», а также высказывал мнение, что США следует выйти из Парижского соглашения, – но, как заметил его главный советник по экономическим вопросам Гэри Кон, «взгляды президента в последнее время изменились».

В своем Twitter 27 мая Трамп заявил, что сделает окончательное решение о Парижском соглашении на следующей неделе.