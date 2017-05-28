В Херсонесе прошел фестиваль колокольного звона

В музее-заповеднике «Херсонес Таврический» 28 мая прошел фестиваль колокольного звона. Как сообщает корреспондент Крым.Реалии, соревнование звонарей организовали на звоннице Свято-Владимирского собора, который находится на территории музея.

В мероприятии приняли участие звонари из разных храмов города. Они продемонстрировали зрителям праздничный звон, звон к определенным службам, перезвон и другие. Самыми опытными звонарями оказались участники из Покровского собора, самые юные – из храма в честь иконы Божией матери «Благодатное чрево» при севастопольском роддоме.

После подведения итогов фестиваля, благочинный Севастопольского округа Сергей Халюта вручил призы, грамоты и медали. В этом году ввели традицию вручать переходящий кубок за особые достижения в мастерстве колокольного звона. Детям-звонарям подарили сладкие угощения.

Фестиваль колокольного звона проводят в Севастополе с 2013 года в Деньславянской письменности и культуры в честь святых равноапостольных Кирилла и Мефодия.