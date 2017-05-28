США хотят запретить перевозить ноутбуки в салонах самолетов

Министр внутренней безопасности США Джон Келли заявил, что намерен «поднять планку» безопасности авиакомпаний и, возможно, запретить использование ноутбуков в салонах самолетов на всех полетах.

Келли сказал в интервью телеканалу Fox News Sunday 28 мая, что дополнительные меры безопасности могут включать строгий отбор предметов, которые перевозят, чтобы инспекторы службы безопасности могли выявлять подозрительные предметы в багаже.

«Это то, чем террористы одержимы, на идее сбить самолет в полете, особенно если этот перевозчик направляется в США, и особенно если он заполнен пассажирами из США», – заявил министр.

Келли сообщил, что Администрация безопасности транспорта уже начала испытывать некоторые новые процедуры в отдельных аэропортах, требуя, чтобы пассажиры показывали предметы из ручной клади отдельно.

Когда его спросили, будет ли правительство распространять такие мероприятия по всей стране, Келли ответил: «Мы можем и, вероятно, будем».

В марте правительство США наложило ограничения на провоз крупных электронных устройств в кабинах самолетов на рейсах в США из 10 аэропортов в ряде преимущественно ближневосточных стран мира, включая Объединенные Арабские Эмираты, Катар и Турцию. Теперь требуют сдавать устройства в багажные отделения самолетов, где вещи проходят более строгий контроль, нежели ручной багаж.

В США говорят, что имеют данные о планах экстремистской группировки «Исламское государство» устраивать взрывы на борту пассажирских самолетов, направляющихся в США, с использованием взрывных устройств, замаскированных в персональных компьютерах-ноутбуках и других электронных устройствах большего размера, чем обычные смартфоны .