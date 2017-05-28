«Золотую пальмовую ветвь» в Каннах получил шведский фильм «Квадрат»

Обладателем «Золотой пальмовой ветви» 70-го Каннского кинофестиваля стала лента «Квадрат» шведского режиссера Рубена Эстлунда. Об этом сообщается в официальном микроблоге кинофестиваля в Twitter.

Эту ленту считали фаворитом среди трех претендентов на главный приз, кроме французского драмы «120 ударов в минуту» (она получила Гран-при) и российского фильма Андрея Звягинцева «Нелюбовь» (получил специальный приз жюри).

Другие награды жюри Каннского кинофестиваля, которое возглавляет в этом году известный испанский кинорежиссер Педро Альмодовар, распределило следующим образом:

Лучший режиссер: София Коппола (фильм «Роковая соблазн»).

Лучший актер: Хоакин Феникс (фильм «Ты никогда здесь не был»).

Лучшая актриса: Дайян Крюгер (фильм «Из ниоткуда»).

Лучший сценарий: «Убийство священного оленя» Йоргоса Лантимоса и «Ты никогда здесь не был» Линн Рэмси.

За награды в Каннах 2017 году соревновались 19 фильмов, в том числе, и лента украинского режиссера Сергея Лозницы «Кроткая».

На 70-м Каннском международном кинофестивале состоялся и премьерный показ военной драмы литовского режиссера Шарунаса Бартаса «Иней» с французской звездой Ванессой Паради. Фильм является копродукцией Литвы и Украины. Его большую часть снимали в Украине, немного в Киеве, немного в Днепре, а основную часть – у линии фронта, в Карловке. Однажды съемочная группа даже попала под обстрел. Также в фильме приняли участие украинские военные.