Крымский адвокат призвал местных активистов быть бдительными в соцсетях

Крымский адвокат Джемиль Темишев во время заседания организации «Крымская солидарность» 27 мая в Старом Крыма призвал местных активистом быть бдительными в соцсетях и «обезопасить себя от ненужных рисков», сообщает корреспондент Крым.Реалии.

«Наши ребята, к сожалению, еще не все прочистили свои странички в социальных сетях. Они не до конца понимают, какие серьезные последствия могут для них быть, если на их странице находятся материалы пяти-десятилетней давности, которые сейчас стали запрещенными. Понимаю, что многих покоробит это, но призываю всех проверить свои странички в соцсетях, почистить материалы, за которые вас смогут наказать», – сказал адвокат.

Крымский активист Нариман Джелял напомнил историю, которая произошла недавно с одним из активистов за репост поздравления в соцсети, где упоминался Меджлис крымскотатарского народа.

«Из последнего, чтобы вы понимали, в Советском районе одного из активистов вызвали в РОВД по обвинению в административном правонарушении. За то, что он перепостил в соцсети поздравление с днем рождения, в котором упоминался Меджлис крымскотатарского народа, поскольку в России это запрещенная экстремистская организация. Теперь его будут судить. Благо там небольшое наказание в виде штрафа в 2-2,5 тысяч рублей, хотя для некоторых семей и это серьезные деньги. Это еще опасно тем, что неоднократное привлечение к административной ответственности может повлечь затем привлечение уже к уголовной», – рассказал Джелял.

9 апреля 2016 года в Севастополе Крымская контактная группа по правам человека впервые организовала встречу всех семей мусульман, арестованных в Крыму, и их адвокатов. Позже объединение «Крымская солидарность» стало открытым не только для родственников обвиняемых в принадлежности к организации «Хизб ут-Тахрир», но и для семей других политзаключенных Крыма, а также похищенных и пропавших мусульман.







