Православные активисты призвали жителей Севастополя отказаться от абортов

В Севастополе на Приморском бульваре 28 мая православные активисты призывали местных жителей отказаться от абортов. Как сообщает корреспондент Крым.Реалии, на набережной выставили баннеры с информацией о знаменитых людях, которые родились в многодетных семьях.

По мнению активистов, среди тех, кому не дали родиться в результате аборта, могли быть ученые, архитекторы, врачи, писатели, менеджеры, футболисты и другие талантливые люди. Такую серию социальной рекламы устроили с целью не допустить увеличения числа абортов.

Инициаторы акции – активисты из Свято-Вознесенского храма Севастополя. Они рассказали, что планируют регулярно устраивать подобные мероприятия.