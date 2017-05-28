Власти Ялты считают, что город «почти готов» к куротному сезону

Российские власти Ялты на прошлой неделе неоднократно докладывали о завершающем этапе подготовки города к курортному сезону. В пресс-службе администрации Ялты отмечают, что в данный момент активно ведутся работы по благоустройству пляжей.

«Сейчас мы находимся на финишной прямой перед началом активного периода курортного сезона. На всех пляжах, находящихся на территории Массандры, было проведено обследование морского дна. На данном этапе уже завершаются все подготовительные работы», – отметил подконтрольный Москве руководитель Массандровского территориального органа администрации Ялты Константин Шимановский.

Также о готовности пляжей отчитались руководители поселков Гаспра и Кореиз, которые входят в состав Большой Ялты.

«Все муниципальные пляжи в результате конкурса, который состоялся в апреле, были переданы в аренду и сейчас там ведется активная работа по благоустройству: покрашены и частично установлены новые ограждения, благоустроены климатопавильоны», – рассказал российский руководитель Гаспринского территориального органа Михаил Антошкин.

По его словам, приведение в порядок части территорий поселка в силу погодных условий, «немного задерживается», но к 1 июня подготовку полностью обещают завершить.

Подконтрольный Кремлю руководитель Кореизского территориального органа Рамиль Мурсакаев сообщил, что все пляжи поселка уже готовы принимать туристов.

Накануне подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов говорил, что прогнозирует в 2017 году приезд в Крым около 6 млн туристов.

Экс-министр курортов и туризма Крыма Александр Лиев заявил, что турпоток в Крым в 2017-ом году не превысит прошлогоднего уровня – 1,6 млн человек.

В этом году открытие курортного сезона прошло во всех городах аннексированного Крыма и носило название «Екатерининская миля». Это мероприятие приурочено к 230-летию с момента первого путешествия российской императрицы Екатерины в Крым.