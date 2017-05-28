Британская полиция задержала 14-го подозреваемого в связи с терактом в Манчестере

Британская полиция объявила, что арестовала в воскресенье 25-летнего мужчину и провела обыск в связи с терактом на концерте в Манчестере, в результате которого погибли 22 человека.

Согласно заявлению полиции Большого Манчестера, правоохранители задержали мужчину по обвинению в терроризме в Олд Траффорд, к востоку от города, а также провели обыски в районе Мосс-Сид в Манчестере. Таким образом общее число задержанных составило 14 человек.

Полиция проводит расследование обстоятельств теракта и пытается арестовать всю сеть участников и организаторов, связанных с исполнителем. Смертника, устроившего взрыв, идентифицировали как 22-летнего уроженца Великобритании, ливийца по происхождению Салмана Абеди.

В ночь на 23 мая произошел взрыв на территории «Манчестер Арены» в одноименном британском городе. Это случилось после концерта американской певицы Арианы Гранде. В результате взрыва 22 человека погибли, еще 59 были ранены. Среди погибших была 8-летняя девочка, сужеская пара из Польши и по меньшей мере шесть подростков.

Группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за взрыв.

В Великобритании принимают усиленные меры безопасности. Но, по информации силовиков, уровень угрозы в стране удалось значительно снизить.

