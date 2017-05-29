В администрации Судака призывают соблюдать нормы во время любительского рыболовства

В российской администрации Судака призывают жителей соблюдать нормы и правила во время любительского рыболовства. В пресс-службе города пояснили, что в соответствии с указами Министерства сельского хозяйства России, вылов рыбы граждане в праве осуществлять бесплатно.

«Граждане вправе осуществлять свободно и бесплатно рыболовлю удочками (втом числедоннымиудочками)и спиннинговыми снастямивсехсистеминаименованийсобщимколичествомкрючков (одинарных, двойных и тройных) не более 1О штук на одного гражданина; лов креветок черноморскихкаменной и травяной, понтогаммаруса и хирономид, мидий и рапаны, подъемным сачком в диаметре не более70 см; раковпресноводных ракаловкаминеболее5штукуодного гражданина, каждый из параметров которых не долженпревышать 80 см», – говорится в сообщении на сайте администрации Судака.

При этом в пресс-службе отметили, что любительское рыболовство в прудах, обводненных карьерах, находящихся в собственности граждан или юридических лиц, осуществляется с согласия их собственников.



