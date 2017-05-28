В Севастополе прошел велопробег в поддержку здорового образа жизни

На площади Нахимова в Севастополе 28 мая стартовал третий велофестиваль и пробег «ВелоПобеда» в поддержку развития велосипедной инфраструктуры, здорового образа жизни и безопасности на дорогах. Об этом сообщает пресс-служба подконтрольного Кремлю правительства Севастополя.

«Кроме велосипедного пробега, прошедшего по маршруту пл. Нахимова – ул. Большая Морская – ул. Гоголя – пр. Генерала Острякова – ТЦ «Океан» – ул. Н. Музыки – ул. Ленина – пл. Нахимова, в программе Дня велопарадов состоялось шоу профессиональных велоспортсменов, выступление воркаут-команды на турниках, мастер-классы и обучение езде на велосипеде, тестирование на знание ПДД и выставка необычных велосипедов», – проинформировали в пресс-службе.

Сообщается, что в день проведения фестиваля «ВелоПобеда» в Севастополе перевозка велосипеда в городском общественном транспорте – в троллейбусах и на паромах – была бесплатной.