Россельхознадзор не пропустил в Крым пчел и попугая

Подконтрольные Москве инспекторы Россельхознадзора за минувшую неделю не пропустили на территорию аннексированного Крыма 12 пчелосемей, одного попугая, а также двух кошек и двух собак. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«В сумках и чемоданах граждан было обнаружено: 51,6 кг готовых мясных и колбасных изделий в ассортименте, 15,2 кг свинины, 29,4 кг сала, 19,2 кг мяса птицы, 4,6 кг крольчатины, 7,1 кг говядины, 10,4 кг готовой молочной продукции, 15,3 кг продукции пчеловодства и мёда, 323 яйца. Кроме того, в Крым пытались ввезти 2 собак, 2 котов, 1 попугая карела и 12 пчелосемей», – говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что продукцию и животных возвратили на территорию материковой Украины.

По информации Россельхознадзора, с начала текущего года специалисты управления выявили и вернули на материковую Украину 1951 партию «запрещенных к ввозу товаров»: 4125,3 кг продуктов животного происхождения, 8710 яиц, 132 непродуктивных животных, 13 голов декоративной птицы (животных), 30 пиявок, одно чучело фазана, 1500 дождевых червей, 25 улиток, 12 пчелосемей, 20 штук и 3 кг живых раков.

В соседней России и аннексированном Крыму введены ограничительные меры на импорт продуктов питания и сельскохозяйственной продукции в отношении стран, которые внедрили ранее санкции против Москвы из-за ее аннексии Крыма и агрессии на востоке Украины.



