Стрельба в США: восемь погибших, в том числе и заместитель шерифа

В американском штате Миссисипи в ночь на воскресенье по местному времени были застрелены восемь человек, в том числе заместитель местного шерифа.

Сама стрельба произошла в трех разных домах в городах Бог Читта и Брукхейвен в ночь на воскресенье, сообщает Би-Би-Си.

Среди погибших – заместитель местного шерифа.

Подозреваемого задержали. Правоохранители пытаются установить его мотивы.

Информации о сообщниках не поступало – считается, что подозреваемый был один.

Местная газета опубликовала видео, на котором подозреваемый, уже задержан полицией, рассказывает, что он разговаривал с женой и ее семьей о том, чтобы забрать детей, когда соседи вызвали полицию.

Мужчина, которого журналисты называют Кори Годбольт, также признался, что он намеревался совершить суицид, однако у него закончились патроны.

Губернатор Миссисипи Фил Брайант назвал произошедшее «бессмысленной трагедией».