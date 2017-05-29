Американский врач в Судане получил гуманитарную премию «Аврора»

Американский врач​ Том Катена, который много лет работает в разрушенном от боевых действий Судане, получил в Ереване премию «Аврора» в размере 1,1 миллиона долларов. Об этом 29 мая сообщает Радіо Свобода.

Эта премия присуждается за исключительный гуманизм. Она была основана в память об армянах, которые пережили массовые убийства в Османской империи.

Актер Джордж Клуни, сопредседатель комитета по отбору кандидатов на премию, заявил, что Катена, который работает в Нубийских горах Судана, «является образцом для подражания для всех». Как отмечает агентство Ассошиэйтед пресс, Клуни является известным сторонником признания геноцидом массовых убийств армян в Османской империи.

Президент Армении Серж Саргсян с супругой присутствовали в на вручении премии «Аврора» в ереванском Спортивно-концертном комплексе имени Карена Демирчана.