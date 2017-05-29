В Вильнюсе проходит конференция о ситуации в Крыму

В Вильнюсе 28 мая началась международная конференция «Крымские татары через три года после оккупации Крыма: нынешняя ситуация и дальнейшая стратегия для международного сообщества». Об этом на своей странице в Фейсбуке написал журналист Юрий Луканов.

Он отметил, что конференцию открыли концертом крымскотатарской музыки, которую исполняли ансамбль из Киева «Ак Дениз» (Белое море) и ансамбль из Литвы «Илсу» (Родные воды).

«На конференции обсудят различные аспекты оккупации Крыма: нарушение международного права во время аннексии, ситуацию с правами человека в Крыму, нарушение имущественных прав на полуострове. Центр информации о правах человека подготовил обзор ситуации по свободе слова в Крыму», – написал Луканов.

По его информации, 28 мая в конференции приняли участие народный депутат Украины Рефат Чубаров, лидер общественного движения «Сила права» Андрей Сенченко, посол Украины в Литве Владимир Яценковский с женой Роксоланой, посол Литвы в Украине Мариус Януконис, а также члены Меджлиса крымскотатарского народа.

«В понедельник к конференции присоединятся члены Сейма Литвы, эксперты, ученые. Конференция организована Сеймом Литвы и Всемирным конгрессом крымских татар в сотрудничестве с Министерством иностранных дел Литвы и парламентским форумом за демократию», – добавил журналист.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».