Северная Корея провела испытания баллистической ракеты

Северная Корея осуществила запуск баллистической ракеты малой дальности. Об этом 29 мая сообщает Радіо Свобода.

Военные Южной Кореи и Японии подтвердили, что Пхеньян запустил ракету с аэродрома Вонсан.

Тихоокеанское командование вооруженных сил США сообщило, что выявило и отследило запуск баллистической ракеты. Чиновники Белого дома сообщили, что президент Дональд Дональд Трамп проинформирован о запуске.

Президент Южной Кореи Мун Дже Ин созвал заседание Совета национальной безопасности для обсуждения запуска.

Япония заявила, что решительно осуждает запуск ракеты, которая упала в ее территориальных водах. Но никаких сообщений об убытках нет.

Премьер-министр Японии Абэ заявил, что его страна вместе с Соединенными Штатами рассматривает конкретный ответ на запуск и он поддерживает контакты с руководством Южной Кореи по этому поводу.

Официальных комментариев от государственных СМИ Северной Кореи о запуске нет.

За последние полтора года Северная Корея совершила два атомных испытания и десятки запусков баллистических ракет, пытаясь создать ракету, способную доставить ядерную боеголовку на материк США.

Организация Объединенных Наций запретила ядерную программу и ракетные испытания, однако Пхеньян заявил, что они необходимы для противодействия агрессии США.