В Крыму начали разливать по бутылкам вино «Крымский мост»

Завод шампанских вин «Новый Свет» начал розлив вина «Крымский мост». Об этом 29 мая сообщили в инфоцентре «Крымский мост».

«Первым по бутылкам игристое вино «Крымский мост» разлил завод шампанских вин «Новый Свет». Специалисты проводят одну из последних технологических операций – перекладку 7 тысяч бутылок. Это будет классическое шампанское «Пино Нуар» из французского сорта винограда «пино», произрастающего недалеко от Севастополя. Хранится оно в уникальном тоннельном комплексе, которому 139 лет», – сказано в сообщении.

11 апреля, назначенный Кремлем глава правительства Крыма Сергей Аксенов объявил о намерении выставить на продажу «национализированный» завод шампанских вин «Новый Свет». По его словам, официально торги должны начаться летом.

О необходимости построить переход через Керченский пролив президент России Владимир Путин заявил сразу же после аннексии Крыма – в марте 2014 года. Построить мост обещали к 2018 году, сдать в эксплуатацию – летом 2019-го.

Инфоцентр «Крымский мост» сообщал, что общая стоимость строительства моста через Керченский пролив из России в Крым составит 227,92 млрд рублей.

До этого сообщалось, что правительство России отложило начало временной эксплуатации железнодорожной части моста через Керченский пролив на год – с декабря 2018 на декабрь 2019 года.

Украинская сторона вышла из договора с Россией о строительстве моста в 2014 году – после аннексии Крыма Россией.