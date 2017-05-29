В Киеве проходит суд по делу о госизмене Януковича (трансляция)

В Киеве 29 мая началось судебное заседание по делу бывшего президента Украины Виктора Януковича по обвинению в государственной измене. Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины.

Радіо Свобода и Крым.Реалии ведут совместную трансляцию из зала суда.

4 мая районный суд Киева начал подготовительное заседание по делу о государственной измене бывшего президента Украины Виктора Януковича.

В тот же день суд объявил перерыв до 18 мая, частичного удовлетворив ходатайство защиты об организации видеоконференции с Януковичем. Уже 18 мая суд постановил, что не будет обращаться к России для организации видеоконференции с экс-президентом Украины, поскольку его обвиняют в государственной измене Украины в интересах России.

28 ноября 2016 генеральный прокурор Украины Юрий Луценко зачитал Януковичу сообщение о подозрении в совершении государственной измены, пособничестве представителям власти России, в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией, ведении агрессивной войны.

В январе Печерский районный суд Киева дал разрешение на заочное досудебное расследование в отношении Януковича.

Виктор Янукович является фигурантом нескольких уголовных дел в Украине, в частности относительно превышения им полномочий с ноября 2013 по февраль 2014 года, о массовых убийствах активистов Майдана, а также по факту захвата им государственной власти в Украине в 2010 году. Пока ни одно из этих производств не рассматривается в судах по существу.

Экс-президент Украины, сбежавший в Россию после расстрелов протестующих на Майдане, обвинения отвергает.