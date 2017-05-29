В суде по «делу Чийгоза» потерпевший потребовал денежную компенсацию

В подконтрольном Кремлю Верховном суде Крыма по делу одного из лидеров крымскотатарского национального движения Ахтема Чийгоза потерпевший Анатолий Соловьев потребовал возместить ему «моральный ущерб» в размере одного миллиона рублей (более 17 тысяч долларов). Об этом 29 мая сообщает корреспондент Крым.Реалии.

Чем мотивирована сумма именно в один миллион рублей потерпевший Соловьев объяснить не смог. Возмещение ущерба он потребовал за то, что 26 февраля 2014 года получил отравление газом и несколько дней находился без сознания, а потом долгое время лечился.

В суде по «делу Чийгоза» потерпевшего Соловьева допрашивали второй раз.

Во время первого допросав августе прошлого года потерпевший отмечал, что Чийгоза на митинге не видел, о его роли в происходящем ничего конкретно не знает, во время событий под стенами крымского парламента стоял в оцеплении рядов «крымской самообороны», чтобы не пускать крымских татар в здание Верховной Рады, а когда вышел на обед, то увидел серый балон с газом и закрыл вентиль. После этого потерял сознание и пришел в себя через 6 дней в госпитале для ветеранов.

Ахтем Чийгоз был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии «Русское единство». Российские власти аннексированного Крыма обвиняют Чийгоза в организации массовых беспорядков.

«Дело Чийгоза» российский суд рассматривает в рамках «дела 26 февраля» после того, как 20 июля суд на закрытом заседании разделил это дело на два: отдельно – по заместителю главы Меджлиса крымских татар Ахтему Чийгозу, и отдельно по другим фигурантам процесса – Али Асанову и Мустафе Дегерменджи.