Умер руководитель Севастопольского театра танца Вадим Елизаров

В воскресенье 28 мая на 68 году ушел из жизни художественный руководитель Севастопольского театра танца, народный артист Украины, заслуженный деятель искусств Крыма, заслуженный работник культуры Украины Вадим Елизаров.

Причиной смерти стал сердечный приступ. Дата прощания пока не называется.

Как сообщили Крым.Реалии в театре, на данный момент никаких изменений в программу заведения не вносили.

Вадим Елизаров – автор всех постановок Севастопольского Академического театра танца, руководитель и создатель театра, который работает в городе с 2000 года.