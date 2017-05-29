Навальный подал заявку на митинг против коррупции в Москве

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный подал в мэрию Москвы заявку на проведение 12 июня митинга против коррупции. Об этом 29 мая Навальный написал на своей странице в Твиттере.

Сообщается, что организаторы акции планируют провести шествие от площади Тверской заставы до Охотного ряда, где и запланирован митинг. Заявленное количество участников акции – до 15 тысяч человек.

О планах провести акцию 12 июня, в День России, Навальный сообщал в апреле этого года. Призыв снова выйти на антикоррупционные акции протеста, по словам политика, связан с тем, что власть так и не ответила на сведения о возможной причастности к коррупции председателя российского правительства Дмитрия Медведева.

26 марта в десятках городов России прошли акции протеста. По всей стране были задержаны около полутора тысяч человек. Сам Навальный был арестован на 15 суток.